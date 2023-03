APPROVAZIONE DEL DPP – PRECISAZIONI DAL COMUNE DI BRINDISI

Con riferimento agli articoli di stampa apparsi nei giorni scorsi sull’iter di adozione del Documento programmatico preliminare al Piano urbanistico generale di Brindisi in corso di formazione si precisa che, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione di riferimento (art. 11, commi 1-3, legge regionale 20/2001 e ss.mm.ii.) il DPP è stato adottato in Consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, lo scorso 14 febbraio 2023, con atto deliberativo n. 8.

In data 27 febbraio 2023 il DPP adottato è stato depositato presso la segreteria generale dell’ente e pubblicato nelle forme previste per legge.

Successivamente, a seguito delle tante richieste di estensione del periodo previsto per la presentazione delle osservazioni, si è deciso di accogliere le osservazioni che giungeranno oltre la scadenza fissata del 19 marzo 2023 e fino alla data del’11 aprile 2023 solo per consentire una partecipazione più ampia al procedimento di formazione del nuovo Piano.

Nessun ulteriore atto amministrativo è richiesto per proporre al futuro Consiglio comunale l’adozione del Piano urbanistico generale di Brindisi in corso di formazione, unitamente al DPP adottato in Consiglio comunale lo scorso 14 febbraio, corredato dalle osservazioni presentate sia entro i termini fissati per legge che quelle presentate nell’ulteriore periodo concesso fino all’11 aprile 2023, in conformità al co. 4 dell’art. 11, legge regionale 20/2001 e ss.mm.ii.

L’iter amministrativo quindi, è perfettamente identico all’adozione del DPP nel 2011. La prossima amministrazione riceverà in consegna un documento revisionato e aggiornato che potrà costituire una base conoscitiva utile per il completamento del procedimento di formazione del Piano.