Appunti di viaggio della Seconda Edizione del Certamen Brundisinum presso il Liceo Marzolla di Brindisi

20 aprile 2023: mentre i candidati provenienti da vari Licei pugliesi e non svolgevano la prova in palestra, dopo il saluto del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino e del Presidente della Commissione giudicatrice, il Prof. Aldo Luisi, e degli altri membri della Commissione, i Docenti Universitari Onofrio Vox e Tiziana Ragno, nell’auditorium è seguita la vibrante e appassionata relazione della dott.ssa Katiuscia Di Rocco, Direttrice della Biblioteca Arcivescovile “De Leo” di Brindisi che, partendo dall’opera di Theodor Mommsen e dalle lettere a Tarantini conservate presso la sopradetta biblioteca , ha ribadito il valore dell’educazione e della bellezza del latino, che ci permettono di diventare “maestri di storia”.

Chiara ed esaustiva la relazione del dott. Cosimo Semeraro, Delegato dell’Architetto Emilia Mannozzi, Direttrice del Polo Biblio Museale “Ribezzo” di Brindisi che, attraverso un video didattico, ci ha permesso di compiere un tour virtuale nelle sale del Museo Ribezzo, consentendo ai presenti di apprezzare il ricchissimo patrimonio archeologico della città.

Gli alunni della III D Ludovica D’Andria e Greta Guida, della IV B Filippo Consoli hanno presentato un ebook che racconta il viaggio del mercante Marcus da Tarentum, città dei due mari, a Brundisium, la porta d’Oriente, lungo la via istmica, il tratto terminale dell’Appia. A Brindisi ad aspettare Marcus c’è Caius Falerius Niger, un magistrato la cui storicità è attestata dalle iscrizioni. Il lavoro, dal titolo “Destinazione Brundisium: in viaggio insieme a Marcus”, ha unito lo story telling digitale alla modellazione in 3 D dell’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni.

Poi è stata la volta degli alunni della 5V A, che hanno presentato un racconto, “Navigando nella storia: Brundisium e il suo porto”, strutturato tra immagini e testo: viaggio tra i beni monumentali più importanti della città di Brindisi, a partire dall’unicità del suo porto dalla caratteristica forma a palchi di cervo, accompagnando fra le bellezze del forte a mare e del castello di terra.

Gli alunni delle classi IV A Angelo Chiavarini, Alessandro Zuccaro, Chiara Marseglia, della IV C Valeria Elefante, Sofia Sanasi, Simone Licchello, , della IV E Giulia Accoto, Lorenzo Della Corte, Paola Del Grosso hanno presentato, attraverso una drammatizzazione del testo, la quinta satira del primo libro di Orazio. I ragazzi hanno letto metricamente dei passi della satira, mentre le immagini consentivano a tutti di accompagnare Orazio, Mecenate, Virgilio lungo la via Appia e la via Minucia. Così abbiamo imparato come si costruivano le strade antiche, come si viaggiava e con quali mezzi si percorrevano le viae del cursus publicus. Dal titolo “Egressum magna me accepit Aricia Roma (Sermones, I, V)- In viaggio con Orazio coast to coast”, questa performance ha fatto davvero viaggiare nella poesia e nelle strade del mondo antico.

La Dott.ssa Marialucrezia Colucci, Delegata FAI Brindisi, con la relazione su “Paesaggio e agricoltura: Cosmos e Caos Antropici” ha illustrato poi il patrimonio unico degli ulivi monumentali di Puglia, coronando così l’idea progettuale sottesa al Certamen sin dalla scelta del nome, “Brundisinum”, ad esprimere le tipicità del paesaggio di quest’ager, del territorio che si fa incontro di viandanti e poeti, tant’è che nel pomeriggio il viaggio da virtuale si è fatto reale: gli alunni Apprendisti Ciceroni® del FAI delle Classi III A e V A hanno guidato i Liceali loro coetanei e i docenti nell’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, nelle Sale Del Museo Ribezzo, in Piazza Duomo.

Parafrasando Orazio possiamo dire che, se Brindisi è la fine del lungo viaggio e del nostro lungo racconto, lo è solo, dopo la premiazione che avverrà il 21 aprile, per riprendere il viaggio il prossimo anno.