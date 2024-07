APRE A MESAGNE LO SPORTELLO SOCIALE FAILM, NELL’EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI, IN COLLABORAZIONE CON L’ISBEM, L’ISTITUTO SCIENTIFICO BIOMEDICO EURO MEDITERRANEO.

Apre a Mesagne lo Sportello Sociale FAILM, nell’ex Convento dei Cappuccini, in via Reali di Bulgaria sn, in collaborazione con l’ISBEM, l’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo. Lo Sportello Sociale FAILM offrirà una sinergia operativa e concreta per comunicare ai cittadini, informare le famiglie, i lavoratori, le lavoratrici, i disoccupati, chi cerca lavoro, gli studenti, i neolaureati, i ricercatori di tutto quel che riguarda il mercato del lavoro, i diritti, la sicurezza sui posti di lavoro, i servizi complementari fra cui la previdenza, la fiscalità ed i percorsi ottimali per evitare la disoccupazione, la vera emarginazione e imboccare una delle tante vie per la innovazione sociale. Inoltre, l’accesso allo Sportello Sociale è libero e gratuito in quanto i servizi offerti sono frutto di una visione che si ispira al Paradigma del Dono e al bisogno di fare Innovazione Sociale.

Grazie alla sinergia con la FAILM, l’ISBEM intende consolidare nel tempo altri servizi di qualità per tutti. Pertanto, è bello e saggio immaginare che i Cittadini attivi partecipino alla crescita della propria comunità – che è in cammino – in base alle loro possibilità, alla loro creatività e alla loro lungimiranza.

I cittadini avranno informazioni su cose e accorgimenti da usare quando si riceve una proposta di LAVORO, ad esempio sulla necessità di ricevere la comunicazione scritta della proposta, in cui ci siano i riferimenti della tipologia del contratto nazionale di lavoro applicato, le ore settimanali/o mensili da lavorare, il tipo di mansione, le tabelle salariali da applicare secondo il CCNL categoria, sull’importanza che ogni contratto venga accompagnato dalla comunicazione obbligatoria unica di lavoro, detta UNILAV, con cui il Datore di lavoro provvede all’assunzione di un dipendente, dando notizia agli appositi organismi su quando inizia, termina o cambia un rapporto di lavoro subordinato, sia esso a tempo determinato o indeterminato; oppure, potrà sapere che la sicurezza sul lavoro impone un insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi da mettere in atto all’interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori, proteggendoli dai possibili rischi.

La norma che guida le aziende, dirigenti e consulenti nel mondo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro è il dlgs 81/2008, conosciuto come “testo unico sicurezza sul lavoro”.

Saranno disponibili i servizi e le informazioni sulla previdenza & assistenza, e i servizi fiscali. Pertanto, lo Sportello mette a disposizione consulenza in campo di tutela previdenziale, offrendo servizi di verifica contributiva, domande di pensione e ricostituzione anni ai fini pensionistici. Inoltre, si offre assistenza su infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità civile, supporto al reddito, domande di Disoccupazione, Assegno di Inclusione, oltre che supporto per la Formazione e il Lavoro, o Dimissioni Telematiche. Lo Sportello può sostenere le famiglie in varie altre pratiche: Congedi, Assegni Familiari, Assegno Unico Universale, bandi comunali e regionali, Esenzioni Ticket Reddituali per la ASL di Brindisi oltre che assistenza per nuovi bonus o servizi che vanno a garantire nuova linfa ai lavoratori e alle famiglie. Lo Sportello fornirà supporto in materia fiscale, sia in tema di compilazione delle Dichiarazioni dei Redditi (Modello 730 o Modello Unico/Redditi PF), sia per l’invio del proprio ISEE, cosa necessaria per le agevolazioni utili durante tutto l’anno. Al fine di detrarre le spese sostenute nell’anno inseribili in dichiarazione, verificare la correttezza della propria posizione, o per il semplice fatto di aver avuto più rapporti di lavoro nell’anno fiscale di riferimento, ogni lavoratore è tenuto ad inviare la propria dichiarazione dei redditi. Tramite questa sezione dello Sportello è possibile, addirittura, ricevere assistenza per Successioni e registrazione di Contratti di Locazione, garantendo l’invio delle pratiche di comunicazioni per pensionati e invalidi come il RED e il modello INV.

Vi aspettiamo per offrire la nostra conoscenza, competenza, rapidità, naturalmente con un servizio di qualità.

