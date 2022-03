APRILE (COBAS): GIUDIZIO NEGATIVO SU INCONTRO CON VICE MINISTRO

Il Sindacato Cobas esprime un giudizio fortemente negativo sull’intervento fatto nella giornata di Lunedì 21 Marzo 2022 in Prefettura a Brindisi , dopo gli interventi locali , dal Viceministro del Ministero dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

Tentativo più che lodevole questo incontro organizzato dal Prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni, andato terribilmente a vuoto secondo la nostra valutazione.

Il Viceministro ha preso atto degli interventi fatti ma non ha preso nessun tipo di impegno Governativo sui problemi che attraversano la nostra città , la nostra provincia.

Il Cobas di fronte a questo atteggiamento elusivo propone uno sciopero generale di tutte le categorie con manifestazione a Roma davanti il Parlamento Italiano.

Solo con la lotta potremo ottenere la presa in carico complessivamente da parte del Governo Nazionale dei gravi problemi del nostro territorio.

Il Governo non puo’ rimanere sul vago per Cerano, settore aeronautico, Chimica da spingere verso scelte verdi, porto,agricoltura, turismo, commercio …..

Abbiamo la necessità di prendere tempo attraverso speciali ammortizzatori sociali di realizzare una vera riconversione ecologica .

Dobbiamo salvaguardare i lavoratori anziani portandoli alla pensione con idonei ammortizzatori sociali, riqualificazione professionale per chi resta ,scelte di fondo come le rinnovabili ed anche di produrli in loco , comunita’ energetiche,ammortizzatori sociali per dare il tempo di riprendersi per il settore aeronatico e salvare tutti i prossimi licenziati.

Il Viceministro non si e’ assunto nessun tipo di responsabilita’ lasciando a bocca asciutta chi, in un modo o nell’altro, gli chiedeva impegni di possibili riunioni del Governo insieme alla Regione Puglia.

Solo la lotta puo’ garantire qualche risultato al nostro territorio, e’ ora di muoversi.con un forte sciopero generale.

Per il Cobas Roberto Aprile