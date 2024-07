“Aps famiglie in blu” – Una bella giornata grazie a GV3…

L’Associazione Aps Famiglie in blu ha vissuto una bella giornata presso “GV3 A gonfie Vele Verso la Vita” di Brindisi

Sabato 13/07/2024 , l’associazione Aps Famiglie in blu che si occupa di autismo, situata a San Pancrazio Salentino, sotto iniziativa di OWL Motoclub San Pancrazio Salentino, è stata invitata a vivere una giornata meravigliosa presso “GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita” di Brindisi.

Questi ultimi si occupano di creare giornate solidali, dove avvengono attività sportive e ricreative di promozione sociale.

Grazie al loro invito i bambini di” Aps Famiglie in blu”, hanno potuto vivere una nuova esperienza studiata e organizzata per loro, una giornata dedicata alla solidarietà e all’amore per i il prossimo.

I bambini erano entusiasti e vedere tanto amore e gioia nei loro occhi è impagabile, si sono fatti cullare dalle onde e dal vento.

Un grazie speciale va a “GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita” di Brindisi , che con amore spende del tempo a fare del bene a titolo gratuito.