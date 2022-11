Apulia Diagnostic avvia il mese della prevenzione dei tumori maschili

“Novembre Azzurro: Puoi Prevenirli!”

Apulia Diagnostic, da sempre molto attiva nell’ambito della diagnosi precoce, per il quarto anno consecutivo, dopo l’Ottobre Rosa dedicato alle donne e alla prevenzione del tumore al seno, avvia Novembre Azzurro: PUOI PREVENIRLI! una campagna di informazione e diffusione della cultura della prevenzione alla popolazione maschile offrendo una serie di pacchetti promozionali agli uomini di tutte le età.

Per gli u𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟒𝟎: visita urologica/andrologica + ecografia € 120,00 invece di € 154,00; o𝐯𝐞𝐫 𝟒𝟎: visita urologica/andrologica + ecografia + esame PSA € 130,00 invece di € 166,00. Test Genetico per lo screening dei tumori alla prostata (BRCA 1 e BRCA 2) € 350 invece di € 700.

“Risulta spesso difficoltoso parlare agli uomini di queste tematiche – dichiara il dr. Sergio Pede, direttore sanitario di Apulia Diagnostic – poiché hanno un livello inadeguato di consapevolezza dei rischi e dell’importanza della prevenzione. Per questi motivi la nostra struttura mette in atto una campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione”.

L’obiettivo di Apulia Diagnostic è quello di promuovere la diagnosi precoce attraverso la conoscenza delle malattie che colpiscono gli uomini, dall’adolescenza all’età adulta, sino alla maturità e alla terza età e fare informazione sul tema in modo serio, accurato e aggiornato. Consigliamo a tutti di sottoporsi, almeno una volta all’anno, ad una visita urologica soprattutto se si ha familiarità per la malattia o se sono presenti fastidi urinari. Per info e prenotazioni basterà contattare Apulia Diagnostic al numero 08311970111 o al numero verde 800894100.