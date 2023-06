APULIA DIAGNOSTIC – CONVEGNO SU INFIAMMAZIONE CRONICA PROSTATICA

Convegno – Infiammazione cronica prostatica vs iperplasia prostatica

Il convegno dal titolo “Infiammazione cronica prostatica vs iperplasia prostatica” organizzato da Fondazione San Giorgio in collaborazione con Apulia Diagnostic, si terrà sabato 24 giugno, con inizio alle ore 9:00, presso la sala Meeting di Apulia Diagnostic in via Brindisi snc a Mesagne (BR).

Responsabili scientifici dell’Evento:

Presidente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione San Giorgio e Direttore Sanitario di Apulia Diagnostic

, Specialista Urologo – Apulia Diagnostic, già Direttore U.O.S. di Chirurgia Endoscopica Urologica – Ospedale A. Perrino di Brindisi

Razionale

L’infiammazione cronica prostatica rappresenta nella popolazione maschile circa il 30%-50% delle patologie benigne irritative.

Studi validati ormai da tempo hanno dimostrato lo stretto rapporto tra l’infiammazione cronica e la crescita cellulare prostatica.

La prostatite cronica sia batterica (infettiva) che infiammatoria, rappresenta la base della sindrome dolorosa cronica pelvica.

Tale sindrome provoca disturbi delle basse vie urinarie di tipo irritativo e si accompagna anche a disturbi della sfera sessuale con problematiche psicologiche e con notevoli conseguenze sulla vita relazionale e sociale.

Le terapie messe in campo possono essere molteplici in relazione al tipo di prostatite, ma spesso risultano incapaci di risolvere il problema, tanto da far nascere una insoddisfazione nel rapporto medico-paziente.

Tutto ciò comporta un continuo cambio di specialisti in attesa del famoso “miracolo” che porti alla risoluzione definitiva di tale problematica.

Oggi quest’argomento diventa di fondamentale importanza vista anche la multidisciplinarità dell’evento stesso, coinvolgendo abitudini di vita, fattori psicologici ed errate terapie date anche per molto tempo.

In ultimo l’infiammazione cronica della prostata, se non trattata con adeguati accorgimenti, può essere la causa della iperplasia prostatica ostruttiva che aggraverà la sintomatologia dei LUTS.

Relatori

Dott. Salvatore Brigante – Specialista Urologo Apulia Diagnostic, già Direttore U.O.S. di Chirurgia Endoscopica Urologica – Ospedale A. Perrino di Brindisi

Dott.ssa Lucia Destino – Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale – Vicepresidente Associazione Psicoterapia Cognitiva

Dott. Vito Fumai – Dirigente Medico – Responsabile U.O.S.D di Terapia Antalgica e Cure Palliative – Ospedale A. Perrino, Brindisi.

Categorie accreditate:

Medicina Interna; Oncologia; Chirurgia Generale; Urologia; Anestesia e Rianimazione; Medicina Generale (medici di famiglia)



Come iscriversi:

Tutti riceveranno immediatamente una mail di conferma iscrizione.

Per assistenza scrivere a tutor@motusanimi.com o contattare la Segreteria Organizzativa a segreteria@fondazionesangiorgio.com