APULIA FILM COMMISSION, CAROLI (FDI): NELLA FONDAZIONE E’ TORNATO IL SERENO… E ALLORA PERCHE’ SI SONO DIMESSI TRE CONSIGLIERI CDA A GENNAIO?

“<Tutto è bene quel che finisce bene>, verrebbe da dire. E, vista l’importanza della Fondazione Apulia Film Commission, che sia ritornato il sereno al proprio interno e che l’operatività sia quella di sempre non pu? che farci piacere. Il nuovo Cda sta lavorando bene con la presidente Simonetta Dello Monaco, cos? come con il direttore Antonio Parente. Ma una domanda sorge spontanea: i tre consiglieri che si sono dimessi alla fine di gennaio scorso – Marta Proietti, Luca Bandirali e Giovanni Dello Iacovo – proprio per il dissidio violento fra la presidente e il direttore, perché si sono dimessi?

“E allora forse è vero quanto detto da loro in Commissione, quando sono stati uditi: davvero si sono dimessi per motivi PERSONALI.

“Un mistero fitto, una bella trama per un film che l’Afc potrebbe finanziare.”