APULIA FILM COMMISSION, PAGLIARO: “BASTA BEGHE, SI COSTRUISCA NUOVA GESTIONE DIFFUSA SUI TERRITORI, FACENDO PERNO SUI QUATTRO CINEPORTI”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS:

“Uscire dalla paralisi gestionale di Apulia Film Commission è una vera e propria urgenza, per rimettere finalmente in moto la macchina inceppata delle produzioni cinematografiche nella nostra regione, che portano sviluppo e attraggono turismo. Non ci interessano beghe e dissidi al vertice, ma chiediamo che si volti pagina e si facciano ripartire le attività, a cominciare dallo sblocco dell’Apulia Film Fund che da mesi tiene in stallo nuovi progetti e produzioni già avviate, che hanno visto venir meno il cofinanziamento regionale su cui avevano fatto affidamento.

Già a giugno scorso ho acceso i riflettori su questo problema, facendo un’ispezione al cineporto di Lecce e verificando una situazione di abbandono e sostanziale fermo delle attività di accoglienza e supporto alle produzioni audiovisive. Situazione analoga anche negli altri cineporti a Bari, Foggia e a Taranto. D’altronde, basta consultare il sito di Apulia Film Commission per rendersi conto che l’ultimo avviso di casting (a Bari e Lecce) risale a luglio 2018, e l’ultima proiezione (a Bari) si è tenuta ad ottobre 2019. Per le sedi di Lecce e Bari sono anche stati previsti lavori di ristrutturazione mai avviati.

A giugno ho presentato un’interrogazione per sollecitare interventi risolutivi, di fatto impossibili finché non sarà immaginata una nuova governance per Apulia Film Commission. L’attenzione della Regione, socio di maggioranza della fondazione, dev’essere concentrata sulla riorganizzazione delle attività. A questo proposito, credo che si debba procedere ad una gestione diffusa sui territori, facendo perno proprio sui quattro cineporti già esistenti, da rimettere in piedi e potenziare affinché diventino cuore pulsante delle produzioni e degli eventi sui vari territori. Solo così si può uscire dalla palude e ridare slancio ad un settore così importante dell’impalcatura culturale regionale, che negli anni passati ha contribuito a far conoscere le bellezze di ogni singolo territorio delle Puglie nel mondo, attraverso il grande schermo”