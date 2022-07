APULIA FILM COMMISSION, PAGLIARO: “SI CONCENTRI L’ATTENZIONE NON SU BEGHE DI GOVERNANCE MA SULLO STALLO DI ATTIVITÁ E CINEPORTI” 

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani

“Benché all’ordine del giorno ci fosse la governance di Apulia Film Commission, ho ritenuto di abbandonare i lavori della seconda Commissione di oggi perché ancora una volta si è concentrata l’attenzione su beghe interne, trasformando la discussione in un processo.

Al Consiglio regionale non spettano valutazioni in merito a contrasti gestionali, ma un’azione di controllo sulle attività prodotte dalla fondazione in risposta alla sua precisa mission: incentivare e promuovere lo sviluppo del sistema audiovisivo e delle produzioni cinematografiche in Puglia.

Mentre i cineporti e le attività di Apulia Film Commission languono, continuano a tenere banco i contrasti tra i vertici della fondazione, che poco mi appassionano e che ancor meno interessano gli operatori del comparto, in grave difficoltà perché non riescono a mandare avanti i set per i ritardi nella erogazione delle risorse del fondo specifico per il sostegno alla produzione di opere audiovisive”.