Arca Nord Salento chiusa per ferie – Uil Fp: interruzione di pubblico servizio?

A: Amministratore Unico ARCA Nord Salento

E, p.c.:

S.E. il Prefetto di Brindisi

Al Presidente della Giunta Regionale della Puglia

Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia

All’Assessore Regionale alle Politiche Abitative della Regione Puglia

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Brindisi

Agli Organi di Stampa

OGGETTO: ARCA NORD SALENTO CHIUDE PER 14 GIORNI. LA UIL FP STIGMATIZZA LA

“PAUSA ESTIVA” DI UN ENTE PUBBLICO

Il sindacato denuncia l’interruzione dei servizi ordinari per due settimane e chiede l’intervento

della Regione Puglia per verificare la regolarità della decisione organizzativa.

La UIL FP Brindisi stigmatizza con forza la decisione dell’ARCA Nord Salento di chiudere i propri

uffici per ben 14 giorni, dal 10 al 21 agosto, con ripresa delle attività soltanto lunedì 24 agosto.

Non stiamo parlando di un’attività privata che decide autonomamente di abbassare la

saracinesca per le ferie. Stiamo parlando di un ente strumentale della Regione Puglia, che

gestisce un patrimonio di edilizia residenziale pubblica e che rappresenta un punto di

riferimento per migliaia di famiglie assegnatarie sparse sul territorio provinciale.

Che un ente pubblico debba organizzare le ferie del proprio personale è assolutamente

comprensibile. Che per farlo scelga di chiudere completamente gli uffici e sospendere per due

settimane l’attività ordinaria, invece, è una scelta che riteniamo grave e che merita spiegazioni.

Ci chiediamo se sia davvero questo il modo con cui una pubblica amministrazione deve

garantire i servizi ai cittadini.

Un’amministrazione pubblica dovrebbe essere organizzata in modo tale da assicurare la

continuità dei propri servizi anche nel periodo estivo, attraverso una programmazione delle

ferie che consenta almeno di mantenere aperti gli uffici e garantire le attività essenziali. Non

può essere sufficiente affiggere sulla porta un cartello con scritto “pausa estiva” e invitare

l’utenza a programmare gli adempimenti. I cittadini non sono una pratica da programmare e un

ente pubblico non è un’attività che può semplicemente chiudere per ferie.

Sappiamo che sul sito dell’Agenzia è indicato un numero telefonico dedicato alle emergenze e

al pronto intervento. Ne prendiamo atto. Ma questo non risolve il problema della chiusura totale

degli uffici per 14 giorni. Restano infatti tutte le attività ordinarie, amministrative e gestionali

che interessano quotidianamente migliaia di assegnatari: pratiche, comunicazioni, richieste,

chiarimenti, documentazione, rapporti con gli uffici e tutte quelle esigenze che non possono

essere ricondotte a una semplice emergenza manutentiva.

Perché un cittadino che ha bisogno di rivolgersi all’ARCA deve aspettare due settimane? Qual è

la necessità organizzativa che rende indispensabile la chiusura totale degli uffici? Perché non è

stata prevista una turnazione del personale tale da garantire almeno l’apertura degli sportelli e

la continuità delle attività essenziali?

Sono domande alle quali l’Amministratore Unico dell’ARCA Nord Salento deve dare una

risposta. E riteniamo doveroso chiedere anche se della decisione siano stati informati

preventivamente gli organi regionali competenti, i Comuni della provincia di Brindisi e gli

amministratori di condominio interessati. È importante sapere se di tale decisione siano stati

informati il Prefetto di Brindisi, il Presidente della Regione Puglia, il Capo di Gabinetto della

Presidenza e l’Assessore regionale competente in materia di politiche abitative.

La Regione Puglia, in quanto istituzione di riferimento dell’Agenzia, è a conoscenza della

decisione di chiudere completamente gli uffici per 14 giorni? I sindaci dei Comuni nei quali sono

presenti gli alloggi ERP sono stati informati? Gli amministratori di condominio hanno ricevuto

indicazioni sulle modalità operative durante il periodo di chiusura?

Quello che contestiamo non sono le ferie dei dipendenti, che sono un diritto sacrosanto.

Contestiamo una scelta organizzativa che, a nostro avviso, non tiene adeguatamente conto della

natura pubblica dell’ente e dei diritti dell’utenza. Il personale ha diritto alle ferie;

l’Amministrazione ha il dovere di organizzare i servizi in modo da garantire che le ferie del

personale non si traducano nella chiusura dell’ente. È questa la differenza tra una normale

organizzazione delle ferie e una vera e propria sospensione dell’attività amministrativa.

La UIL FP Brindisi ritiene pertanto necessario che l’Amministratore Unico dell’ARCA Nord

Salento chiarisca pubblicamente chi abbia assunto la decisione di questa lunga e anomala

chiusura degli uffici, sulla base di quali esigenze organizzative e quali misure siano state

adottate per garantire la continuità dei servizi durante i 14 giorni di chiusura.

Chiediamo inoltre al Presidente della Regione Puglia e al Capo di Gabinetto, anche per il tramite

di una ispezione da parte degli ispettori del NIR, di verificare la situazione e di valutare se

l’organizzazione adottata sia coerente con la necessità di assicurare continuità, efficienza e

accessibilità dei servizi pubblici.

Perché 14 giorni di chiusura di un ente pubblico non possono essere liquidati semplicemente

come una “pausa estiva”. Dietro quegli uffici chiusi ci sono migliaia di cittadini che hanno diritto

a trovare una pubblica amministrazione presente, organizzata e disponibile.

Le ferie del personale si rispettano. La chiusura del servizio pubblico per 14 giorni, invece, si

deve spiegare.

PER NOI SI RAVVEDE L’ITERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Segreteria Territoriale

UIL FP Brindisi