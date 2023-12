ARCA NORD TRACCIA IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2023

Come ogni anno ARCA NORD SALENTO in concomitanza con le festività natalizie e a conclusione di un anno di intensa attività per il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri inquilini, illustra le principali attività svolte nell’anno appena trascorso e i nuovi progetti e sfide tendenti a modernizzare la macchina amministrativa finalizzata sopratutto ad una migliore e più efficiente gestione del Nostro patrimonio immobiliare.

L’appuntamento è per lunedì 18 dicembre, alle ore 9.30, nel Museo Ribezzo di brindisi. E’ prevista la partecipazione del presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, del sindaco di Brtindisi Giuseppe Marchionna e del presidente della Provincia di brindisi Toni Matarrelli. Introdurrà l’iniziativa il commissario straordinario di Arca Nord Salento Cosimo casilli, mentre è previsto l’intervento dell’assessore regionale all’Ambiente ed all’Urbanistica Grazia Maraschio.