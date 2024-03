Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un importante evento. Arcangelo Antonio Cellie ha ricevuto una targa al merito con la seguente motivazione:”In riconoscimento dell’eccezionale coraggio e dell’intraprendenza dimostrati nel salvare vite umane”. Un ragazzo altruista e coraggioso che durante l’estate del 2022 si era adoperato per salvare tante persone in difficoltà in acque del litorale brindisino. Aveva prestato soccorso con generoso altruismo e intraprendenza e per il suo coraggio ha ricevuto vari e importanti riconoscimenti. Nelle operazioni di salvataggio ha spesso messo a rischio la propria incolumità. Arcangelo, emozionato e riconoscente, ha dichiarato di ritenere di avere agito normalmente come ogni cittadino dovrebbe fare per aiutare chi è in difficoltà. Un ragazzo che merita tutta la gratitudine e l’ammirazione per portare avanti gli ideali di carità e aiuto al prossimo. Arcangelo, oggi, è Fante Lagunare in forza al Reggimento “Serenissima” in Venezia. La cerimonia di premiazione del giovane valoroso è stata seguita con partecipazione e tanti sono stati gli applausi. Anna Consales