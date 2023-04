Architetti: convegno su architettura marittima militare

Architettura militare e patrimonio marittimo militare. Dalla conoscenza alla valorizzazione”. Un’occasione formativa per gli architetti, ma anche per capire come recuperare i castelli della Puglia e come renderli fruibili. Al centro dell’attenzione i castelli della BAT e della Capitanata, di Otranto, di Taranto e il Castelli Aragonese di Forte a Mare, a Brindisi. Sono intervenuti il presidente degli architetti di Brindisi, Maurizio Marinazzo, Maria Puccarreta del Mic Puglia, e Francesco Riccio della Soprintendenza di Lecce e Brindisi. Ha introdotto i lavori la direttrice del Polo bibliomuseale di Brindisi, arch. Emilia Mannozzi.