Architetti. Incontro su ristrutturazioni edilizie e pianificazione territoriale

Incontro e confronto presso la Biblioteca Mediaporto di Brindisi tra architetti e avvocati per la tutela paesaggistica e l’utilizzo del territorio, al fine di trovare una soluzione che contempli sia la parte normativa in materia di urbanistica, sia gli aspetti ambientali e dello sviluppo socio-economico. Sono intervenuti Stefano La Catena, consigliere regionale delegato alla pianificazione paesaggistica, amministratori di vari territori regionali, esperti di Diritto amministrativo, come il prof. Paolo Urbani della Luisa di Roma. Ha introdotto Maurizio Marinazzo, presidente ordine architetti di Brindisi.