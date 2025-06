Convegno molto partecipato questo pomeriggio, presso Palazzo Nervegna, organizzato dall’Archivio per l’Alternativa “Michele Di Schena” sul tema “Ripudia la guerra, prepara la pace”. Tantissimi intervenuti e tanta voglia di pace. E’ intervenuto il vescovo di Manfredonia Mons. Franco Moscone, che ha ribadito il no alla guerra. Ma il prelato si e’ spinto ancora più avanti, dicendo un grande no anche alla NATO, dal momento che con la caduta del

muro di Berlino anche l’Urss si era disciolta.