Arcidiocesi di Brindisi. Al via le giornate biblico-pastorali

Primo incontro questa sera, presso il Cinema Impero, nell’ambito delle giornate biblico-pastorale, organizzate dall’Arcidiicesi di Brindisi e Ostuni, sul tema “Il tempio, la soglia, la strada. Lo sguardo del risorto fa rinascere l’umanita’”. Ha relazionato Don Maurizio Girolami della Diocesi di Pordenone e presidente associazione biblica, sull’episodio raccontato nel Vangelo di Luca della guarigione nel Tempio di Gerusalemme di uno storpio con le parole e lo sguardo, nel nome di Gesu’ Nazareno, di Pietro e Giovanni. Essi rappresentano una comunità che annuncia non dando allo storpio cose materiali, come oro o argento o denaro, ma offrono a lui ciò che fa’ vita a loro stessi, cioè’ Gesu’ risorto. In questo modo, lo storpio viene incontrato da Cristo attraverso i suoi discepoli e rialzatosi va con loro al Tempio che e’ Cristo stesso. E’ intervenuto nell’incontro di questa sera l’Arcivescovo Giovanni Intini.