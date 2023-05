ARCIMBOLDO – BIODIVERSITA’ NELLE VIGNE DI OTTAVIANELLO – RINVIATO AL 25 MAGGIO

Arcimboldo: biodiversità nelle vigne di Ottavianello rinviato al 25 maggio ore 15.30.

Per la Settimana della Biodiversità Pugliese, organizzata per il sesto anno dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia insieme al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ottavianello Wine Club, sezione cultura dell’azienda Villa Agreste di Ostuni, propone un’attività in vigna fruibile da grandi e bambini: il fulcro sarà un laboratorio ludico didattico avente come obiettivo stimolare la creatività dei partecipanti, partendo dal concetto di biodiversità e mettendo in evidenza la ricchezza e la varietà tipiche del territorio di appartenenza.

Il tutto si svolgerà all’interno delle vigne delle due DOC Ostuni, Ottavianello e Bianco Ostuni, sul recupero e valorizzazione delle quali Villa Agreste ha focalizzato la sua intera attività di produzione.

Dopo il benvenuto e il racconto del progetto vinicolo dell’azienda, i partecipanti, accompagnati da due operatrici culturali, assisteranno ad una breve presentazione della figura dell’artista Arcimboldo e di alcune sue opere, figure antropomorfe dipinte con elementi vegetali e floreali di stagione. Da qui dovranno trarre ispirazione per realizzare composizioni con frutta, verdura, fiori ed erbe reperibili in loco. Seguirà quindi una passeggiata guidata in vigna alla ricerca di materiale utile alla realizzazione dei lavori. Infine, saranno impegnati in un’azione di creazione collettiva con l’accompagnamento delle formatrici, che potrà vedere la realizzazione di immagini in piano ovvero la produzione di “sculture” tridimensionali. Verranno effettuate riprese video e fotografiche per realizzare una documentazione conclusiva in vari formati.

Una volta completati i progetti, sarà la volta di una merenda contadina corale per grandi e piccini, da realizzarsi, meteo permettendo, all’aperto, accompagnata dal 26 Agosto, il rosato della tradizione prodotto con tutti i vitigni della DOC Ostuni (i bambini berranno succhi di frutta). Il tutto a cura di due sommelier professioniste che potranno fornire agli ospiti tutte le informazioni sulla storia dei vitigni autoctoni.

“Il concetto di biodiversità è qualcosa che ci accompagna da sempre” sottolinea Enzo Iaia, proprietario di Villa Agreste: “le nostre vigne di Ottavianello e Bianco Ostuni DOC sono immerse in un ambiente naturalisticamente molto variegato, anche per migliorare la bio-resistenza ad eventuali attacchi di patogeni. Per questo abbiamo immediatamente voluto aderire alla programmazione della Settimana della Biodiversità con un evento divulgativo ma anche divertente, che potesse coinvolgere grandi e piccini in un contesto rurale e a stretto contatto con la natura, senza dimenticare la cultura, che è alla base del progetto dell’Ottavianello Wine Club, sulla cui programmazione puntiamo molto”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a info@villaagreste.com oppure al numero 3392840269.