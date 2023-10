AREA LEADER ALTO SALENTO – DOMANI I SINDACI SOTTOSCRIVONO PROPOSTA

Sottoscrizione dei Sindaci della nuova Proposta di Strategia di Sviluppo Locale 2023 -2027.

Appuntamento alla sede del GAL Alto Salento 2020 – Giovedì 12 ottobre 2023 ore 16.00 con tutti i sindaci dei comuni di Ostuni, Carovigno, San Vito, Brindisi, San Michele Salentino, Villa Castelli e Ceglie Messapica.

I sindaci pronti a sottoscrivere l’accordo di partenariato per la definizione dell’area Leader Alto Salento e candidare la nuova la Proposta di Strategia di Sviluppo Locale 2023 -2027, approvata all’unanimità dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi di recente e rappresentato dal presidente Bonaventura Cucci.Il progetto venuto fuori dal “Laboratorio di Programmazione Partecipata” del Gal Alto Salento 2020, è pronto per essere sottoscritto dai sindaci.

I sette incontri del GAL Alto Salento Tour messi a calendario presso i Comuni dell’attuale area LEADER (Brindisi, Carovigno, Ostuni, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino Ceglie Messapica e Villa Castelli), con gli operatori economici del mondo agricolo, dei servizi al territorio e dell’artigianato hanno portato, per via del crescente interesse alla definizione degli Ambiti tematici alla organizzazione due incontri straordinari fortemente voluti dal territorio, dal basso, in sintonia perfetta con l’approccio LEADER e il Button Up, progettazione dal basso.