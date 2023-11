AREE DEL CIMITERO STRACOLMO DI RIFIUTI, ANCHE NEL GIORNO DEI MORTI…

In una giornata particolare, quale quella della commemorazione dei cari estinti, non avere la sensibilità di rendere decoroso il percorso delle vie ed aree di arrivo adiacenti gli ingressi al cimitero, attraverso le previste attività di rimozione dei rifiuti [a prescindere dalla tipologia e dal calendario di raccolta] e dello spazzamento, denota una mancanza di rispetto verso i brindisini..

Fornire una parvenza di pulito, interessandosi del solo ingresso principale al cimitero di viale Arno, in un giorno dove i cittadini di Brindisi si recano a commemorare i propri cari, denota una scarsa applicazione verso il servizio ed una bassa considerazione del territorio.

Il fatto stesso che la Teorema non si adegui a quanto contemplato nel capitolato speciale di appalto, ovvero dotare tutti i mezzi in forza per il servizio di Brindisi e le attrezzature con degli adesivi che contengano i loghi del Comune e della Società e la dicitura “Servizi Igiene Urbana” e non aver sostituito, dopo oltre trenta giorni dalla presenza sul territorio, gli adesivi sui bidoni e cestelli presenti in città, crea una ulteriore sensazione di precarietà, che gli attuali affidamenti mensili rafforzano.

Insomma, un cantiere aperto con tante lacune – incertezze e scarsa sensibilità verso chi paga per ricevere un servizio degno di tale nome.