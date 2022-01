ARESTA (M5S): “SOLIDALE CON SINDACI E MEDICI, UNITI PER COMBATTERE CONTAGI E MALATTIA”

“Attaccare i medici e i sindaci che sono in prima linea contro la pandemia è semplicemente inqualificabile. Dobbiamo al contrario continuare a tenere unite le istituzioni ai cittadini combattendo insieme contagi e malattia. La campagna di vaccinazione unita alle altre iniziative di contenimento dei contagi è fondamentale per tutelare la salute dei bambini e più in generale di tutti noi. Esprimo piena solidarietà e vicinanza ai sindaci e agli operatori sanitari del territorio brindisino, il cui prezioso lavoro a sostegno del diritto alla salute non può essere scalfito da scritte fuori posto e da insulti gratuiti.” Lo afferma, in una dichiarazione, Giovanni Luca Aresta, deputato del M5S in merito alle scritte apparse sul muro del campo sportivo di Torre Santa Susanna.