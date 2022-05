ARESTA (M5S): SU NOMINA CONSIGLIERE LE GRAZIE NEL CDA DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI

Il deputato M5S Giovanni Luca Aresta, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

La decisione di nominare Paolo Antonio Le Grazie, Presidente della commissione Servizi Sociali e Consigliere comunale M5S di Brindisi, nel Consorzio dei Servizi Sociali non ha alcuna implicazione sulla collocazione politica del M5S rispetto alla giunta Rossi. Si tratta infatti di una positiva iniziativa istituzionale che accresce il pluralismo democratico dentro questo importante Consorzio che è presieduto dal Sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico (centrodestra), dal vicepresidente Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi (centrosinistra) e che da oggi si avvale delle capacità d’indirizzo e controllo del Presidente della Commissione consiliare preposta a questo compito, il Consigliere Le Grazie (M5S).

Tale scelta non comporta appunto un cambio dell’attuale collocazione politica del M5S in seno al consiglio comunale di Brindisi, seppur rappresenta un segnale di apertura e di fiducia finora mai avuto in un ambito fondamentale come quello sociale. Al contempo rafforza il ruolo del consiglio comunale di Brindisi in un Consorzio destinato a diventare un centro di spesa per diversi milioni di euro stanziati per il piano di zona dell’ambito sociale dei comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni.

Sono certo che il gruppo consiliare del M5S al Comune di Brindisi saprà discutere e approfondire al proprio interno la strategia migliore da esercitare in ogni sede istituzionale per il bene della nostra comunità, con l’obiettivo di garantire la più alta vigilanza e trasparenza degli atti di spesa e per indirizzare politicamente le scelte del Consorzio verso il sostegno ai soggetti socialmente più fragili e che di più hanno bisogno di tutele. Mi auguro inoltre che l’importante collocazione del Consigliere Le Grazie contribuisca a rafforzare il collegamento diretto del territorio con l’Assessore regionale al Welfare Rosa Barone.