ARESTA: NON SARO’ CANDIDATO ALLE ELEZIONI POLITICHE. NON AD OGNI COSTO…

Ecco la nota pubblicata su facebook dall’on. Gianluca Aresta:

๐๐จ๐ง ๐ฌ๐š๐ซ๐จฬ€ ๐œ๐š๐ง๐๐ข๐๐š๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ž๐ฅ๐ž๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž, ๐ง๐จ๐ง ๐š๐ ๐จ๐ ๐ง๐ข ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ.Rompo il lungo silenzio. In molti mi hanno chiesto di candidarmi alle prossime elezioni politiche. Molti se lo aspettavano, altri lo davano per scontato, qualche amico credeva che potessi ottenere anche un buon risultato e aiutare la coalizione. Ho deciso che NON mi candiderรฒ. Certamente darรฒ una mano – per quanto รจ nelle mie capacitร e possibilitร – ai tanti progetti cui in un tempo cosรฌ complesso ho dedicato testa e cuore per la mia realtร locale e verso il Paese ma non mi ricandiderรฒ, non ad ogni costo!Desidero essere chiaro. Cinque anni fa decisi di candidarmi nel M5S con entusiasmo, convinto che il vento nuovo che rappresentavamo potesse fare dellโ€™Italia un Paese piรน moderno e piรน giusto. Ho dato tutto me stesso per questo obiettivo, non risparmiandomi mai ed anteponendo lโ€™interesse generale a quello di parte. Devo dire โ€“ e lo sottolineo con orgoglio – che abbiamo fatto molto in questa direzione sia pur in un periodo di emergenze straordinarie come quella pandemica e la guerra in Ucraina. Ho aderito al M5S perchรฉ detestavo lโ€™ipocrisia in politica e ne sono uscito perchรฉ continuo a detestare ogni ipocrisia.Lโ€™esperienza maturata in questi anni mi ha insegnato che, aldilร degli slogan lanciati per conquistare una manciata di voti in piรน, passata la sbornia elettorale, si dovrร tornare nelle commissioni e nelle sedute in assemblea, e in quei luoghi valgono solo competenza, pragmatismo e visioneโ€ฆ in tutta franchezza non si intravede molto allโ€™orizzonte. Rassicuro, NON ho alcuna intenzione di lasciare il mio lavoro a metร ! Ho sfruttato ogni attitudine pregressa – la teoria e la pratica del Diritto, la comprensione del linguaggio giuridico e amministrativo, il forte desiderio di approfondire la conoscenza delle criticitร sui territori, la propensione a mettere insieme persone che hanno visioni differenti – per seguire al meglio da vicino il particolare Comparto Difesa e Sicurezza del Paese, lo sviluppo industriale e culturale, la salvaguardia della dignitร della persona. Ogni giorno ho impresso nel mio lavoro parlamentare tutta la passione, la capacitร , e lโ€™onestร intellettuale di cui disponevo. Con disciplina e onore. Ma non sta certo a me dire se รจ stato sufficiente. Lโ€™unica cosa che sento di dover aggiungere oggi รจ un ringraziamento a quei Colleghi con cui ho lavorato fianco a fianco, ai Sindaci e Amministratori locali cui rivolgo il mio deferente saluto e ringraziamento, che mi hanno permesso di continuare a credere, anche nei momenti piรน bui, quanto la Politica resti il mestiere piรน importante al mondo; e ai tanti che si sono affidati a me, da cittadini in cerca di una risposta dalle istituzioni. Non sempre sono riuscito a rispondere come avrei voluto, ed รจ questo lโ€™unico rammarico che rimane. Come richiestoci dal Presidente della Repubblica sarรฒ attivamente impegnato fino allโ€™insediamento del โ€œnuovoโ€ Parlamento ma arrivo a fine Legislatura pieno di ricordi che rimangono vivi, e di nuovi propositi. Mi rimetterรฒ in cammino, provengo del resto dal mondo scout e da una scuola che ci impone di vivere il nostro impegno civile sempre a sostegno dei piรน deboli e per il bene comune. Mi concederรฒ un poโ€™ di tempo per capire come e con chi.Voglio ripartire dalla mia amata Mesagne, dal mio territorio, e provare ad avere ancora impatto continuando a occuparmi di educazione alla legalitร , di sicurezza, di cultura, di promozione dello sport per tutti con i miei amici dellโ€™ASD Atletica Mesagne ma soprattutto riappropriandomi della famiglia e della professione forense. Suvvรฌa, ora. Mettiamoci tutti al lavoro per guardare anche oltre le elezioni, parlando dei problemi degli italiani e delle soluzioni che proponiamo per risolverli, senza perdere altro tempo prezioso. Ne abbiamo giร sprecato abbastanza, pensando ad alleanze e candidature, adesso basta con personalismi e critiche ma impegniamoci tutti insieme per dare una prospettiva allโ€™Italia!Sono certo che il nostro territorio sarร degnamente rappresentato, tutelato e difeso. Buon voto a tutti!