Arianna e Sara: da Brindisi all’Accademia Navale di Livorno

Ci sono anche Arianna Larocca, studentessa dell’IISS “E. Majorana” e Sara Lacalamita, studentessa del Liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano”, entrambi sedicenni, tra i 400 ragazzi ammessi ai prestigiosi corsi velici estivi che la Marina Militare organizza in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio Civile Universale.

Arianna e Sara hanno trascorso dieci giorni intensi presso l’Accademia Navale di Livorno, immergendosi in un programma formativo che ha combinato lezioni teoriche e prove pratiche, un’esperienza che unisce formazione velica di alto livello e crescita personale in un ambiente di prestigio. L’ammissione ai corsi è basata esclusivamente sul merito scolastico e Arianna e Sara si sono distinte grazie al loro eccellente profitto. La loro ammissione è un successo ancora più significativo se si considera l’elevatissimo numero di partecipanti: oltre 6.000 giovani, quest’anno, hanno aspirato a un posto nei corsi velici. Un risultato che proietta le giovani brindisine in un percorso di eccellenza, frutto di dedizione e merito.Questa iniziativa totalmente gratuita, rappresenta un’opportunità straordinaria per giovani talenti come Arianna e Sara, offrendo loro non solo l’apprendimento delle tecniche di navigazione a vela, ma anche valori fondamentali come la disciplina, lo spirito di squadra e il rispetto per il mare. Durante questo periodo, i giovani aspiranti velisti hanno acquisito le competenze fondamentali per governare un’imbarcazione a vela, intrecciando legami di profonda amicizia tra di loro, condividendo momenti ludici, lezioni, uscite in barca, momenti di sport e di svago. È stata anche una ghiotta occasione per ascoltare le esperienze e il vissuto degli allievi dell’Accademia che li hanno accompagnati in questi dieci giorni.

Arianna e Sara hanno dimostrato di avere una forte personalità, caratterizzata da una spiccata determinazione, un notevole coraggio e una contagiosa voglia di mettersi in gioco. Queste qualità le hanno permesso di affrontare con successo una sfida così impegnativa e di distinguersi in un contesto altamente competitivo.

La storia di Arianna e Sara è un esempio brillante di come la passione, unita all’impegno nello studio e a una forte volontà, possano aprire le porte a opportunità uniche, tracciando un percorso promettente per il futuro.

La partecipazione di Arianna Larocca e Sara Lacalamita è motivo di grande orgoglio per la città di Brindisi e per le comunità scolastiche che frequentano che vedono riconosciuto il valore dei propri studenti a livello nazionale.

Buon vento Arianna e Sara!