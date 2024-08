Aro Br/4 – In vista della gara decennale la Fiadel convocata a Bari

Come è noto la giunta regionale ha istituito, ex novo, l’Aro Br/4 costituito dal solo territorio comunale di Brindisi.

Questa nuova conformazione di ambito dei rifiuti ottimale può rappresentare un’occasione per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani della città di Brindisi.

L’Aro infatti potrà permettere la programmazione di un servizio puntuale e coerente con le esigenze del territorio e dei cittadini e, superando le gare ponte, con orizzonte temporale decennale, che ci auguriamo, potrà favorire investimenti per una raccolta innovativa e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Con lo scopo di poter dare utili suggerimenti data la conoscenza pluridecennale delle peculiarità del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in città, la segreteria provinciale Fiadel di Brindisi ha chiesto di poter avviare un’interlocuzione con la gestione commissariale delle Aro in modo da poter illustrare le potenzialità e, soprattutto, le criticità del servizio, acuite purtroppo con il recente capitolato speciale d’appalto che non ha tenuto conto di numerosi aspetti specifici come, per esempio, i diritti e la platea dei lavoratori e l’assenza di innovazione nel servizio.

Per questo ringraziamo il commissario regionale delle Aro, dott. Giovanni Campobasso, e il subcommissario Aro Br/4, dott. Fausto Pizzolante, per la sensibilità e per la disponibilità dimostrata alla Fiadel e, in generale, al territorio brindisino per l’apertura ad aprire un tavolo di concertazione in vista della futura procedura di gara del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani dell’Aro Br/4.

Ci auguriamo che da oggi possa finalmente partire un percorso condiviso e virtuoso che abbia come obiettivo principale quello di traguardare un nuovo servizio di raccolta e spazzamento che tenga insieme le esigenze dei lavoratori, dei cittadini continuamente pressati dalla Tari e dell’ambiente con una città che merita ogni sforzo per essere resa più bella e accogliente.

Segreteria Provinciale Fiadel Brindisi