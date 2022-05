Arpal, Amati: “Amministratore unico titolato e non CdA, per superare opacità e rischio di trasformarsi in nuova lista civica”

Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Un’ampia maggioranza trasversale in Commissione ha chiesto un breve rinvio per approfondire la proposta di legge di riforma dell’Arpal, e soprattutto per riflettere sull’amministratore unico, come prevede la proposta di legge, o sul consiglio d’amministrazione, come invece proposto da un collega di minoranza e sostenuto da altri colleghi della maggioranza.

Ho ricordato ai colleghi di aver sottoscritto la proposta di legge per superare le attuali opacità di gestione, senza stendere veli di silenzio imbarazzato, e imponendo requisiti professionali e culturali più esigenti nella istituenda figura dell’amministratore unico.

La proposta alternativa del Consiglio di amministrazione al posto dell’amministratore unico, mi trova dissenziente perché i CdA sono generalmente strumenti di gestione rappresentativa di più soci e dunque poco confacenti alle agenzie pubbliche, ove l’unico socio dovrebbe essere il buon governo. Se potessi usare un’espressione meramente icastica per rappresentare il punto di vista, mi verrebbe inoltre da evidenziare la necessità di evitare che con l’eventuale istituzione del CdA si pongano i presupposti fondativi di una nuova lista civica, perché a tacer d’altro non ci sarebbe più spazio per stampare il riquadro sulle schede elettorali del futuro”.