ARPAL – AMATI: CONTINUANO LE STRANEZZE. MA IL CONSIGLIO DEL 18 PER LA DECADENZA DEL DG E’ VICINO

Arpal, Amati: “Continuano le stranezze. Ma il Consiglio del 18 per la decadenza del DG è vicino”

Dichiarazione del Consigliere regionale del PD Fabiano Amati.

“La storia di Arpal si arricchisce ogni giorno di coincidenze, stranezze e fatti da chiarire. Oggi è la volta dei verbali degli ultimi concorsi.

Per fortuna il Consiglio regionale di martedì prossimo si avvicina, così da poter votare – come chiesto espressamente dal mio gruppo – la nostra proposta di legge con la nuova organizzazione dell’agenzia, i nuovi profili culturali richiesti per gli amministratori e, soprattutto, la decadenza dell’attuale direttore generale.

Uno dei punti del nostro programma elettorale, nonché di tutte le carte d’intenti del mio partito, è il buon andamento della pubblica amministrazione. Per cui mi sembra il minimo ritrovare sull’argomento la compattezza della maggioranza e il sostegno del Presidente Emiliano. Se così non fosse sarebbe ragionevole sentirci additare come complici di un’attività amministrativa su cui è quantomeno necessaria una profonda verifica”