Arpal Puglia, cerimonia di inaugurazione a Mesagne dopo 11 anni di chiusura

Arpal Puglia, cerimonia di inaugurazione dopo 11 anni di chiusura

Mesagne, 19 febbraio 2026 – Si è svolta stamane alle 10:00 in via Nazario Sauro 27 la cerimonia di inaugurazione ufficiale del Centro per l’Impiego di Mesagne, alla presenza del Prefetto Dr. Guido Aprea, dell’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni S.E. Mons. Giovanni Intini, del Presidente del Consiglio Regionale Dr. Toni Matarrelli, del Vice-Presidente dell’amministrazione provinciale di Brindisi Dott. Giuseppe Ventrella e dei consiglieri regionali Tommaso Gioia e Isabella Lettori, delle rappresentanze sindacali, dei sindaci di Latiano avv.Cosimo Maiorano e di San Vito dei Normanni prof. Silvana Errico, del Direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano, del commissario straordinario del comune di Mesagne Maria Antonietta Olivieri e della Dirigente di ARPAL U.O. Brindisi – Taranto Marta Basile, segnando l’avvio di un presidio dedicato al raccordo tra cittadini, imprese e sistema produttivo locale.

Dopo una lunga attesa, il Centro per l’Impiego di Mesagne aprirà ufficialmente le proprie attività al pubblico a partire da venerdì 20 febbraio. La struttura sarà operativa per l’erogazione dei servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e di supporto alle politiche attive per l’occupazione, rafforzando la rete dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio, per i comuni di Mesagne, Erchie, Latiano, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna.

“Con l’inaugurazione della sede ponte del centro per l’impiego di Mesagne a sei comunità della Provincia di Brindisi dopo 11 anni di stop, vengono restituiti i servizi per l’impiego afferma il direttore di Arpal Puglia Gianluca Budano – in favore delle imprese e dei cittadini, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale. Una buona pagina di sinergia istituzionale per promuovere e tutelare il lavoro, componente essenziale della dignità della persona umana”.

“Sono orgogliosa – afferma la Vice Prefetto Maria Antonietta Olivieri, Commissario Straordinario del Comune di Mesagne – di vedere realizzato un progetto che riporta i servizi per il lavoro nella nostra città, grazie alla collaborazione tra Comune e Regione Puglia. Doppiamente orgogliosa perché la sede ponte oggi inaugurata nell’arco di un anno vedrà una nuova sede definitiva di 1000 mq nei locali della ex pretura, moltiplicando i servizi liberi e gratuiti per le imprese alla ricerca di lavoratori e per i cittadini che cercano un lavoro”.

“Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro possono essere uno strumento fondamentale per rispondere ai bisogni dei cittadini e ai fabbisogni occupazionali e produttivi delle imprese – conferma l’Assessore al lavoro e alla formazione della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio – per gestire e quando possibile prevenire le crisi industriali, per garantire un presidio di legalità nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Riaprire un centro per l’impiego in un territorio come Mesagne non è solo la restituzione al territorio di un servizio pubblico chiuso da 11 anni ma prima di tutto l’offerta di uno strumento strategico in un territorio attraversato da profonde riconversioni industriali e dalla lotta al caporalato. Ringrazio Arpal per il lavoro svolto in collaborazione con l’Amministrazione comunale e tutti gli attori istituzionali che hanno collaborato e collaboreranno alla missione di creare lavoro buono e dignitoso e al benessere collettivo”.

Il Centro per l’Impiego osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:30;- apertura pomeridiana il martedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Il giovedì pomeriggio, negli stessi orari (15:00-16:30), l’accesso ai servizi sarà consentito previa prenotazione.

La riapertura del CPI rappresenta un momento di alto valore istituzionale e simbolico, espressione di un rinnovato impegno nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle giovani generazioni, nonché un concreto strumento di coesione sociale e sviluppo economico del territorio.

In merito alla cerimonia odierna abbiamo ricevuto una nota di Confesercenti:

Inaugurato questa mattina, alla presenza delle autorità civili e religiose, il nuovo ufficio del Centro per l’Impiego della Provincia di Brindisi.Alla cerimonia hanno preso parte il direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano, il Prefetto Guido Aprea, il Presidente della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, la commissaria del Comune di Mesagne Maria Antonietta Olivieri, il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli, Monsignor Giovanni Intini, arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, e i sindaci dei Comuni di Latiano e San Vito dei Normanni.

Il taglio del nastro, alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti del sistema dei servizi per il lavoro, delle parti sociali e degli organi di informazione, ha sancito l’avvio ufficiale delle attività del nuovo ufficio, dotato di sei postazioni operative. Una struttura moderna e funzionale, frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Agenzia regionale, nata con l’obiettivo di garantire servizi efficienti e prossimità ai cittadini.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo, e la delegata cittadina Stefania Semeraro, che hanno espresso soddisfazione per un risultato frutto di lungimiranza amministrativa e di una visione condivisa di sviluppo. Entrambi hanno evidenziato come il potenziamento dei servizi per il lavoro rappresenti un passaggio strategico per sostenere le imprese locali, favorire l’occupazione giovanile e creare un collegamento stabile tra competenze e fabbisogni del sistema produttivo.

“Questa struttura – dichiara Piccirillo – non deve essere un punto di riferimento soltanto per i giovani, ma anche per gli adulti che, dopo aver perso il lavoro, si trovano nella necessità di ripensare il proprio percorso professionale. Una condizione che riguarda una fascia crescente di lavoratori maturi, spesso colpiti dalle trasformazioni del tessuto produttivo locale: dalle crisi industriali che hanno investito comparti strategici come il chimicoenergetico e l’indotto manifatturiero, alla progressiva diffusione di contratti discontinui che hanno ridotto la stabilità occupazionale”.

In questo scenario, il presidente Piccirillo richiama la necessità di investire in percorsi di formazione dedicati e realmente accessibili, pensati per chi, dopo anni di esperienza, si ritrova improvvisamente fuori dal mercato del lavoro e deve aggiornare o riconvertire le proprie competenze.

“La riqualificazione degli adulti è una priorità strategica – osserva – perché permette di non disperdere professionalità preziose e di offrire alle imprese figure adeguate ai nuovi fabbisogni del sistema produttivo”.

Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore sociale dell’iniziativa: il Centro per l’Impiego torna a essere punto di riferimento per lavoratori, lavoratrici, giovani in cerca di prima occupazione e per tutte le persone che necessitano di orientamento professionale e accompagnamento al lavoro. Particolare attenzione sarà riservata ai servizi di collocamento, all’incrocio tra domanda e offerta, al supporto all’autoimpiego e ai percorsi dedicati alle persone con fragilità.

Confesercenti ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare con le istituzioni e con ARPAL Puglia affinché domanda e offerta di lavoro possano trovare punti di incontro efficaci, contribuendo alla crescita occupazionale e al rafforzamento del sistema produttivo locale.