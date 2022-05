ARPAL – SONO 345 LE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE SUL TERRITORIO DAL 23 AL 31 MAGGIO

“Sono 345 le figure professionali ricercate sul territorio nella settimana dal 23 al 31 maggio dai Centri per l’Impiego (CPI) dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, l’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro attraverso cui la Regione Puglia, dal 2018, assicura l’erogazione dei servizi per l’impiego e favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il presente Report, con cadenza settimanale, ha la funzione di agevolare la conoscenza delle offerte attualmente disponibili, pubblicate su Lavoro per Te – Regione Puglia e consultabili anche attraverso l’app gratuita “Lavoro per te Puglia”.

L’incalzare della stagione estiva fa sì che siano i settori della ristorazione e del turismo gli ambiti nei quali si ricerca il maggior numero di lavoratori per un totale di 207 figure. Inoltre, le aziende si sono rivolte ai CPI della provincia di Brindisi anche per ricercare profili professionali da inserire in altri settori. Molte le offerte arrivate dal settore sanitario – 35 figure ricercate tra infermieri, operatori socio sanitari e fisioterapisti – e dal settore dell’assistenza domiciliare – 30 offerte tra baby-sitter, operatori di aiuto e collaboratrici domestiche.

Opportunità anche dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito del collocamento mirato: sono attive 3 selezioni mediante procedimento di avviamento numerico riservate a persone con disabilità (ex art.1 L. 68/99) o appartenenti a categorie protette (ex art.18 L. 68/99). Infine, la rete Eures permette di candidarsi a offerte di lavoro all’estero con contratto stagionale nel settore agricolo (Fiandre, Belgio) e nel settore turistico/ alberghiero (Germania). Aziende e utenti, per pubblicare le proprie offerte di lavoro o per candidarsi, possono consultare il portale Lavoro Per Te o rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi per ricevere assistenza nella consultazione delle offerte. I CPI sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, situato in via Tor Pisana, 114 Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Raccomandiamo, in ogni caso, di monitorare giornalmente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia, poiché quotidianamente vengono pubblicate nuove offerte”.