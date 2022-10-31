ARRESTATO 39ENNE BRINDISINO CON 36 DOSI DI COCAINA

NELL’AMBITO DEI MIRATI SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN PARTICOLARE, DISPOSTI DAL QUESTORE DI BRINDISI, NEL PRIMO POMERIGGIO DEL 28 OTTOBRE 2022, IN QUESTO RIONE COMMENDA, PERSONALE DELLA SEZIONE NARCOTICI DI QUESTA SQUADRA MOBILE TRAEVA IN ARRESTO:
- T. D., 39ENNE, DEL LUOGO
A SEGUITO DI PUNTUALI SERVIZI DI OSSERVAZIONE E PEDINAMENTO SI AVEVA MOTIVO DI RITENERE CHE IL T. D. DETENESSE, PRESSO LA SUA ABITAZIONE, SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE ALLO SPACCIO AL MINUTO.
IL PERSONALE DELLA SEZIONE NARCOTICI PROCEDEVA, QUINDI, A UNA PERQUISIZIONE LOCALE AI SENSI DELL’ART. 103 D.P.R. 309/90. NEL CORSO DELLA QUALE VENIVA RINVENUTO UN QUANTITATIVO DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO COCAINA PER COMPLESSIVI GRAMMI 15 CIRCA SUDDIVISE IN 36 DOSI OLTRE A VARIO MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO IN DOSI ATTE ALLO SPACCIO, MATERIALE TUTTO RIFERIBILE E NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ARRESTATO.
ALLA LUCE DELLE RISULTANZE INVESTIGATIVE IL T. D. VENIVA DICHIARATO IN ARRESTO E TRADOTTO, A DISPOSIZIONE DEL P.M. DI TURNO ALLA LOCALE PROCURA TEMPESTIVAMENTE INFORMATO DALLA P.G. PROCEDENTE, PRESSO LA LOCALE CASA CIRCONDARIALE.