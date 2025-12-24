Arrestato trentenne brindisino per spaccio di cocaina e hashish

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi e nel corso di un’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata del 10 dicembre scorso, ha arrestato un pregiudicato brindisino di circa trent’anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare; il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.

In particolare, il personale della Squadra Mobile, essendo venuto a conoscenza che il giovane , nonostante lo stato di detenzione, potesse continuare a svolgere una prolifica attività di spaccio e che quindi presso l’abitazione di residenza potesse occultare sostanza stupefacente, ha effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare oltre 60 grammi di cocaina, suddivisa in oltre 100 singole dosi pronte per lo smercio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Alla luce di quanto rinvenuto, il soggetto è stato pertanto arrestato e, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.