Arresti a Brindisi, D’Attis (Fi): “Duro colpo alla criminalità”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Grazie alle forze dell’ordine e ai magistrati per il duro colpo inferto alla criminalità brindisina: l’operazione della Guardia di Finanza, che ha consentito l’arresto di dieci persone coinvolte nel contrabbando di sigarette, e’ l’ennesima dimostrazione della presenza dello Stato nel nostro territorio. Un segnale importante e il frutto di un impegno quotidiano di chi opera a difesa della legalità e per assicurare la sicurezza dei cittadini”.

