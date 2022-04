ARRESTI A MESAGNE – LA SODDISFAZIONE DEL SINDACATO S.A.P.

Alle prime luci dell’alba si è conclusa con 15 ordinanze di custodia in carcere l’operazione antidroga svolta

dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne, diretto dal Comm Capo MASSARO Giuseppe

unitamente alla Squadra Mobile della Questura di Brindisi, Diretta dal V.Q.A. SVERDIGLIOZZI Rita.

Non possiamo non complimentarci con i colleghi per l’operazione che ha portato all’arresto degli accoliti di

tale sodalizio criminale, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, frutto di un costante e capillare

controllo del territorio che li vede impegnati tutti i giorni e che conferma la professionalità degli uomini e

donne delle forze di polizia. I colleghi sono stati impeccabili ed hanno mostrato dedizione e spirito di

sacrificio, dovendo fare i conti con la cronica carenza di mezzi e personale che implica un maggiore carico di

lavoro. Pertanto, è d’obbligo un pubblico plauso da parte della Segreteria Provinciale del SAP, quale

importante testimonianza di riconoscenza e sostegno”.

La Segreteria Provinciale S.A.P.