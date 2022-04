ARRESTI DI MESAGNE – MATARRELLI: ISTITUZIONI E CITTADINI UNITI AL FIANCO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Ecco cosa scrive il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli:

Operazione antidroga di stamattina, plauso alle Forze dell’ordine e alla Procura: istituzioni e cittadini uniti al loro fianco, questa è la strada giusta Stamattina sul nostro territorio si è conclusa un’importante operazione antidroga, svoltasi al termine dell’ attività investigativa condotta dal Commissariato di P.S. di Mesagne, in collaborazione con la Squadra Mobile di Brindisi, il Commissariato di P.S. di Ostuni, il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Lecce e Napoli, il Reparto Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi e il IX Reparto Volo della Polizia di Stato di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi.Mentre sento il dovere di esprimere il mio messaggio di pubblico apprezzamento e riconoscenza per l’egregio lavoro svolto da tutte le Forze dell’Ordine coinvolte, penso al grande incoraggiamento che è arrivato dal questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, durante la conferenza stampa indetta per fornire notizie sugli arresti: ‘Mesagne rimane il simbolo del riscatto che è possibile, è possibile se i cittadini e gli amministratori pubblici fanno squadra con le Forze dell’Ordine. E su Mesagne questo sta accadendo particolarmente bene’, ha dichiarato il Questore.Le battaglie importanti non si combattono da soli. E la parola ‘insieme’ è una delle parole più efficaci sperimentate dalla città in 30 anni di lotta alla criminalità organizzata.Non si torna indietro.