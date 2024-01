Arresti Erchie – una nota del Partito Democratico

Alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il sindaco e due assessori comunali del nostro paese il partito democratico di Erchie, ha ritenuto necessario avviare una discussione in seno al proprio direttivo.

Si conferma la volontà di proseguire l’azione amministrativa, augurandosi che tutto possa risolversi nel più breve tempo possibile.

Si esprime sconcerto ed incredulità per le vicende giudiziarie in essere, nella convinzione che le azioni della giunta abbiano sempre avuto come unico scopo l’efficacia e l’efficienza dei nostri uffici comunali.

Concludiamo manifestando vicinanza al sindaco agli assessori e alle famiglie che vivono giorni difficili, certi che sapranno dimostrare nelle sedi preposte la loro innocenza.