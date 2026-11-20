Nota del presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia Luigi Caroli. “Esprimo il più vivo plauso dell’intera Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Brindisi per la brillante operazione che ha portato all’esecuzione di tre misure di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili del violento assalto armato al portavalori avvenuto a San Pietro Vernotico. Gli assalti ai furgoni portavalori rappresentano manifestazioni criminali ad altissima pericolosità, che mettono a rischio l’incolumità pubblica e tentano di destabilizzare il tessuto economico del territorio. Fin dalla sua istituzione, la nostra Commissione sta portando avanti un costante ed approfondito lavoro di analisi e studio su queste dinamiche criminogene, offrendo un quadro conoscitivo e di supporto strategico che possa rivelarsi utile all’azione quotidiana e meritoria delle Forze dell’Ordine e della Magistratura. L’inchiesta ha confermato la spregiudicatezza e la pericolosità di gruppi capaci di pianificare azioni di matrice paramilitare anche in centri abitati, che generano un grave allarme sociale e mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e degli operatori della sicurezza. Al contempo, intendo rivolgere un sentito ringraziamento ai Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi per l’ intensa attività di controllo economico del territorio svolta nelle ultime settimane. Le incisive operazioni condotte a Brindisi, Ceglie Messapica e Ostuni che hanno consentito sottrarre al mercato illegale un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Il contrasto allo spaccio e al traffico di droga costituisce un pilastro fondamentale nella lotta alle mafie. In più occasioni la Commissione ha evidenziato quanto il mercato delle sostanze stupefacenti rappresenti il primario canale di finanziamento della criminalità organizzata e un fenomeno sociale devastante da monitorare con massima attenzione. È indispensabile affiancare alla repressione una costante opera di sensibilizzazione rivolta ai più giovani, affinché sviluppino la piena consapevolezza dei rischi legati ad ogni forma di consumo di droghe e rifiutino qualsiasi illusione di illegalità”./