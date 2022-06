ARRESTI SAN VITO, PERRINI E CAROLI: COMPLIMENTI A DDA LECCE E CARABINIERI DI BRINDISI, MA SERVE MAGGIORE COLLABORAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI

“La pronta risposta investigativa dei magistrati della DDA di Lecce e dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Brindisi e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni ha consentito di assicurare alla giustizia due presunti mafiosi che in modo spregiudicato erano entrati nell’abitazione di un sorvegliato speciale di San Vito dei Normanni con l’intento di ucciderlo.

“Nel ringraziare e fare i complimenti ai magistrati e ai carabinieri non possiamo non dirci preoccupati della presunta rete di fiancheggiatori che per alcuni giorni hanno coperto la fuga dei due arrestati. Rimaniamo convinti che solo la squadra Stato, della quale i cittadini devono avere un ruolo da protagonista, si possa davvero sconfiggere la mafia e qualunque organizzazione malavitosa.”