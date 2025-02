Arriva il metodo “Slow Art” al Castello Alfonsino. Una visita guidata lenta per scoprire la bellezza 

In una società in continua accelerazione, rallentare è diventato un lusso e una sfida ma anche una virtù che può riflettersi in tanti ambiti della vita, anche nella fruizione dei luoghi di cultura.

L’aggettivo SLOW (tradotto in italiano con LENTO) indica un antidoto ai ritmi frenetici che da sempre investono le attività quotidiane.

Con il movimento “Slow Art”, nato negli Stati Uniti, domenica 9 febbraio, alle ore 10, l’Associazione Le Colonne condurrà presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare un percorso di visita guidata lento: dal portale manierista, ai camminamenti di ronda fino a giungere all’area della macchia mediterranea.

L’obiettivo della “Slow Art” è proprio rallentare il ritmo, concentrandosi su alcune opere o particolari del luogo di cultura, prendendosi il tempo di osservare con calma, fare in modo che l’esperienza provochi emozioni, crei connessioni mentali, attivi ricordi. Si parte dagli aspetti più immediati per passare ai particolari meno evidenti, fino a una visione tutta personale.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica segreterialecolonne@gmail.com o prenotare tramite piattaforma web www.pastpuglia.it