ARRIVA IN LIBRERIA “TIFOSI MILANISTI PER SEMPRE”

Curata da Davide Grassi, è uscita, nelle scorse settimane, la seconda edizione del volume”Tifosi milanisti per sempre: il grande racconto della passione rossonera”. Il libro, pubblicato dalle “Edizioni della Sera” di Roma, si avvale della prefazione di Pietro Paolo Virdis. Si tratta di un “affresco” brillante della leggenda milanista, tra vittorie sofferte, incontri decisivi, partite fondamentali. Dalle prime amichevoli internazionali alla conquista del Mondiale per Club nel 2007, passando per scudetti inaspettati, come quello del 1999. E, poi, i derby di Rivera, le giocate di Liedholm e Savicevic, gli addii di Baresi e Maldini…Un viaggio imprevedibile nella storia del club rossonero.

Sono ventotto gli autori dei racconti contenuti nel libro, tra giornalisti, scrittori, insegnanti, conduttori radiofonici e televisivi. Tra questi, Pietro Balzano Prota, “head of media” di “Firs1 – Football Management Agency”, Donato Boccadifuoco, giornalista e voce storica di “Radio Rossonera”, Antonio Carioti, redattore del “Corriere della Sera”, Leonardo Coen, già fondatore di “Repubblica”, oggi a “Il Fatto Quotidiano”, Simone Cristao, direttore di “Radio Rossonera”, “Conte Fiele”, storica figura del tifo rossonero, Alessandro Jacobone, opinionista di “SportItalia” e fondatore di “Radio Rossonera”, Giuseppe La Scala, avvocato e “piccolo azionista” del Milan, Edoardo Maturo, conduttore di “Radio Rossonera” e animatore della community “Papà, Van Basten e altri supereroi”, Andrea Penoni, docente universitario di chimica organica, Stefano Pozzoni, tra i promotori dell’iniziativa per collocare Herbert Kilpin (padre fondatore del Milan) al “Famedio” del Cimitero monumentale di Milano, collaboratore di “Radio Onda d’Urto”, Mauro Raimondi, insegnante e scrittore, Pierangelo Rigattieri, giornalista e fondatore di “Radio Rossonera”, Sergio Taccone, giornalista de “La Sicilia” e “Avvenire”.

A questi, si affiancano altri autori: Gianluca Tavecchia, bibliotecario milanese e milanista, Ugo Savoia, coordinatore del Master in Giornalismo dell’Università “Iulm” di Milano, Stefano Ravaglia, curatore del podcast “Passione Premier”, Giuseppe Picciano, giornalista del “Mattino” e dell’”Unità”, Stefano Melegari, caporedattore della Redazione Sport di “Panini” e curatore dell’”Almanacco Illustrato del Calcio”, Paolo Madeddu, giornalista musicale, Luigi La Rocca, “storico” per eccellenza del Milan, Gianfranco Giordano, collaboratore del “Guerin Sportivo” e di “Calcio 2000”, Fabrizio Cesariello, per molti anni redattore di “Forza Milan!”, Gino Cervi, collaboratore del “Foglio”, Riccardo Besola, autore televisivo.

Il tutto è stato curato e coordinato da Davide Grassi, giornalista, già al “Corriere della Sera”; nel 2002 ha vinto il premio “Pubblicista dell’anno”. Ha scritto diversi libri dedicati al mondo dello sport, tra i quali “L’attimo vincente” (“Edizioni della Sera”, 2017, con prefazione di Andrea Scanzi), in cui si narrano le storie di campioni che hanno lasciato un ricordo indelebile, talvolta intrecciato con la storia; tra i fondatori di “Radio Rossonera”, ha scritto anche per i periodici di cultura calcistica “Linea Bianca” e “Soccer Illustrated”.

Due racconti contenuti nel libro sono dedicati a partite che il Milan ha disputato con il Lecce. Riccardo Besola, nel suo “Immortale resta un eroe”, ricorda il Milan-Lecce del 26 novembre del 1989, ovvero l’incontro in cui, per la prima volta, Pietro Paolo Virdis (autore della prefazione) si ritrovò, in maglia giallorossa, ad incontrare, da avversario, il “suo” Milan. Gabriele De Blasi, invece, nel suo racconto “L’ultimo poker di Pierino”, rilegge, in modo del tutto originale, Lecce-Milan del 22 Giugno 2020, giocato a porte chiuse nel periodo del Covid: una partita vissuta in maniera molto particolare, con un “tabellino”, che, agli occhi dell’autore, finirà per non coincidere con quello ufficiale.

Gabriele De Blasi, giornalista pubblicista, bibliotecario, è attualmente il responsabile dell’”Emeroteca Storica Salentina”, presso la Biblioteca “N. Bernardini” di Lecce. Tifoso milanista sin dalla prima elementare, ha vissuto tutte le fasi della storia rossonera degli ultimi sessant’anni: dai trionfi di Gianni Rivera e Pierino Prati, alla “stella” del decimo scudetto, passando (due volte!) dalla serie B, per giungere ai trionfi dell’era del presidente Berlusconi. Appassionato divulgatore di musica “progressive”, cerca di coltivare anche altre passioni, dal cinema al basket.

Il libro “Tifosi milanisti per sempre: Il grande racconto della passione rossonera”, curato da Davide Grassi (“Edizioni della Sera, Roma, 198 pagine, 14,00 €), può essere acquistato e ordinato in tutte le librerie, sulle principali piattaforme on-line oppure direttamente dal sito edizionidellasera.com.