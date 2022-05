ARRIVA IN PUGLIA LA STAFFETTA BLU PER L’AUTISMO, un viaggio che unisce tutte le persone in difficoltà.

La “STAFFETTA BLU PER L’AUTISMO” lungo il Sentiero Italia è un vero e proprio viaggio di trenta tappe che toccherà 17 regioni italiane.

La prima tappa del “lungo filo blu” è iniziata ad aprile in Sardegna, è proseguita poi in Sicilia e Calabria fino ad approdare in Puglia e poi si procederà verso Molise, Campania, Lazio ed Umbria per il mese di maggio.

A giugno sarà la volta degli escursionisti di Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Valle d’Aosta, mentre a luglio i ragazzi in blu percorreranno le tappe in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Le tappe in Puglia sono due: la prima si svolgerà sabato 7 maggio, dove i ragazzi con le associazioni di AngSa Lecce e AngSa Brindisi percorreranno la tappa R03 della Valle dell’Itria, partendo da Coreggia-Alberobello fino a Figazzano (Cisternino), accompagnati dalle guide del CAI di Grottaglie, la cooperativa Thalassia di Brindisi e la Croce Rossa Italiana di Lecce.

Domenica 8 maggio sarà la volta dei ragazzi di AngSa Bari e AngSa BAT che attraverseranno la tappa R09 SI, fino a raggiungere lo straordinario monumento e patrimonio Unesco del Castel Del Monte (Andria), accompagnati dalle guide della Sezione CAI di Gioia del Colle “Donato Boscia”, il gruppo di “ASD Barletta Sportiva e l’associazione culturale “Locomotion”.

Tutti insieme, camminando e costruendo nuovi orizzonti condivisi, possiamo fare la differenza, cercando di migliorare sempre di più le nostre condizioni di vita.

Il Sentiero Italia è un itinerario escursionistico lungo circa 6.166 km che attraversa l’intero territorio nazionale; concepito nel 1983 da un gruppo di escursionisti in collaborazione con il CAI- Club Alpino Italiano, attraversa tutto l’arco alpino e l’intera catena appenninica per arrivare alle isole, per un totale di 368 tappe.

Ovviamente Staffetta blu non le farà tutte, ma simbolicamente è un modo per iniziare a camminare e stare insieme, portando con sé un messaggio di apertura e di abbattimento verso tutte le barriere, mentali e fisiche, che le persone con difficoltà affrontano ogni giorno.

E’ un’importante occasione per mantenere alta l’attenzione e sensibilizzare sul tema dell’autismo, spesso dimenticato anche dalle istituzioni: migliaia di ragazzi con genitori e accompagnatori, con maglietta e cappellino, attraverseranno le più belle aree naturalistiche del paese, camminando in mezzo alla natura, in una sorta di annullamento delle differenze, dove attecchisce la gioia di condividere insieme e divertirsi.