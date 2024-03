Arriva “Tarumbò”, lo spettacolo di danze urban della Fresh Family Academy dedicato a Pino Daniele

L’evento andrà in scena venerdì 15 marzo al Teatro Impero

Andrà in scena venerdì 15 marzo pv (inizio alle 21,00) presso il Teatro Impero a Brindisi “Tarumbò”, uno spettacolo di danze urban prodotto da Fresh Family Academy di Brindisi che si sviluppa in una storia che intreccia interviste, testi e ideologie portati avanti da uno degli artisti più importanti e influenti della musica italiana, Pino Daniele. La storia tocca importanti tematiche sociali come l’omofobia, il razzismo e tradizioni.

Pino Daniele è riuscito a trasmettere attraverso le sue canzoni e la sua arte un messaggio potente che va oltre le barriere linguistiche e culturali. Le sue parole riescono a toccare le corde più profonde dell’animo umano, spingendoci a riflettere sulle diversità che arricchiscono il tessuto sociale. Attraverso la sua musica, ci invita a celebrare la ricchezza delle tradizioni che ci rendono unici, incoraggiandoci a superare pregiudizi e discriminazioni di ogni genere. La sua visione inclusiva e aperta ci ricorda l’importanza di accettare e rispettare le differenze, contribuendo così a costruire un mondo più unito e solidale.

Uno spettacolo travolgente ed emozionante adatto a tutte le età, scritto e diretto dalla direttrice della Fresh Family Academy di Brindisi, Silvia Bevilacqua in collaborazione con gli insegnanti della suddetta accademia.

I biglietti sono disponibili online tramite prenotazione sul seguente link:

https://forms.gle/9XrNYppPYufmW9CMA





I biglietti sono inoltre disponibili fisicamente presso:

– La sede dell’associazione in via Saponea, 73 (dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00).

– La sede del Popa’s Club in via Cavour, 55/57 dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 00:00.

Per informazioni contattare i seguenti numeri:

340. 7649535 (Silvia)

351. 688 3908 (Moreno)