ARRIVANO I PRIMI CROCIERISTI, MA IL MONUMENTO AL MARINAIO E’ CHIUSO…

La nave da crociera della MSC “Armonia è giunta per la prima volta in questa stagione nel porto di Brindisi. L’arrivo, previsto per le ore 15.30, è stato posticipato a causa del vento fortissimo che ha reso le operazioni di attracco a Costa Morena più complesse.

A bordo un carico di 1.300 passeggeri, molti dei quali hanno deciso di rimanere in città e di non fare le ecursioni a Lecce o ad Alberobello. Ma chi ha scelto Brindisi si è scontrato con la prima brutta figura della stagione crocieristica. Giunti con il pullman panoramico della STP in via Duca degli Abruzzi per visitare il Monumento al Marinaio i crocieristi hanno preso atto che questo simbolo della città era chiuso!

Viene da chiedersi, a questo punto, a cosa è valsa tantapreparazione sull’accoglienza ai crocieristi se poi non si è stati in grado neanche di tenere aperti i monumenti?