ARRIVATA A BRINDISI NAVE FLORENCIA. MA I NAUFRAGHI SONO RIMASTI A CORFU. SI CERCANO ANCORA 12 DISPERSI

Contrariamente alle previsioni, sono rimasti a Corfu i naufraghi dell’Euroferry Olympia che nelle prime ore di ieri è stata divorata dalle fiamme a poche miglia dalle coste elleniche.

Nave Florencia, infatti, non ha fatto scalo nell’isola greca in quanto evidentemente passeggeri e personale di bordo della nave in fiamme sono stati trattenuti dalle autorità giudiziarie di quel paese per contribuire alla ricostruzione di quanto accaduto. Il loro rientro in Italia potrebbe avvenire domani in aereo, con partenza proprio da Corfu.

Intanto nelle acque elleniche proseguono le operazioni di spegnimento della nave. Dopo di che si procederà con il suo trasferimento in un porto sicuro per poter effettuare le prime ispezioni a bordo.

Come è noto, dopo le prime notizie entusiastiche relative al salvataggio di tutti i componenti dell’equipaggio e di tutti i passeggeri, si è scoperto che mancavano ancora all’appello 12 persone. Si tratta di 9 autisti di nazionalità bulgara e 3 di nazionalità greca. A cui si potrebbero aggiungere altre vittime visto che c’è il fondato sospetto che a bordo di qualche mezzo pesante ci fossero anche dei clandestini. Del resto, accade la stessa cosa anche in occasione dell’incendio scoppiato a bordo della Norman Atlantic.