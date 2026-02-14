Arrivo immigrati – Hanno tentato la fuga dall’ospedale, ma sono stati rintracciati e riportati al Pronto Soccorso

Ha rischiato di tingersi di giallo la vicenda relativa all’arrivo di tre immigrati, giunti stamattina a Brindisi a bordo di una motovesdetta della Guardia Costiera. Si tratta di una donna, di probabile origine somala, di suo fratello 14enne e del suo bambino di 18 mesi. Appena giunti sulle banchine di Sant’Apollinare sono stati condotti in ospedale per probabile infezione da scabbia. Sta di fatto che, mentre si trovavano nelle sale del Perrino sono riusciti a dileguarsi. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale del 118. La mamma, il rfratellino ed il bambino sono stati rintracciati poco dopo nelle campagne circ ostanti e condotti nuovamente al pronto Soccorso.