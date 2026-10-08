Art Design, artigianato e architettura a Mediaporto

Si e’ parlato di Art Design nell’artigianato nel convegno promosso dall’ordine provinciale degli Architetti PPC, presso la Sala Multimediale di Mediaporto- Biblioteca di Brindisi in Viale Commenda 1, sul tema “Handmade in Italy. Cos’è l’artigianato senza il design?”. Il convegno prende spunto dal contenuto del volume scritto da Claudio Gambardella, già Professore di Design all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e individua nell’incontro tra cultura artigiana e design contemporaneo una possibile nuova frontiera del Made in Italy. Al centro della riflessione è l’evoluzione della cultura artigiana dei territori italiani attraverso i metodi progettuali del design, in un dialogo capace di valorizzare competenze, saperi e identità produttive locali. L’ipotesi di partenza è che il mondo dell’imprenditoria e quello dell’artigianato possano collaborare alla costruzione di un destino comune, affidando alla cultura del design non soltanto il ruolo di “mediatore culturale”, ma anche quello di elaboratore di nuovi linguaggi e nuove forme di produzione, capaci di interpretare il patrimonio dei territori in chiave contemporanea. Il convegno prende spunto dal contenuto del volume scritto da Claudio Gambardella, già Professore di Design all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e individua nell’incontro tra cultura artigiana e design contemporaneo una possibile nuova frontiera del Made in Italy. Al centro della riflessione è l’evoluzione della cultura artigiana dei territori italiani attraverso i metodi progettuali del design, in un dialogo capace di valorizzare competenze, saperi e identità produttive locali. L’ipotesi di partenza è che il mondo dell’imprenditoria e quello dell’artigianato possano collaborare alla costruzione di un destino comune, affidando alla cultura del design non soltanto il ruolo di “mediatore culturale”, ma anche quello di elaboratore di nuovi linguaggi e nuove forme di produzione, capaci di interpretare il patrimonio dei territori in chiave contemporanea. Erano presenti due realtà dell’ “artigianato” di eccellenza del nostro territorio, con Francesco Cazzetta di PIMAR-Italian Limestone Specialist di Maglie, e Licio Tamborrino di Scaffsystem- Officine Tamborrino di Ostuni. Il convegno è’ stato presentato da Maurizio Marinazzo, Presidente dell’Ordine APPC, e da Angela Potì, componente della Commissione Cultura e Formazione dello stesso Ordne. Ha relazionato il prof. Claudio Gambardella.