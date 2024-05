“Vorrei riempire il mondo di colori per dar sollievo ai troppi dolori- Nicola Palladino”. Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stato organizzato un laboratorio creativo di disegno e pittura “Arte e Inclusione, un mondo di colori”, a cura di Endas Brindisi. Il corso gratuito è dedicato ai ragazzi e ragazze diversamente abili. Una lezione settimanale di due ore ciascuna ogni sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con il materiale offerto da Endas Brindisi. Il primo incontro si è tenuto il 6 aprile 2024 e la fine del corso sarà l’11 maggio 2024. Il laboratorio si concluderà con la mostra d’arte “Un Mondo di Colori”, presso Palazzo Granafei Nervegna. Gli artisti che hanno voluto condividere questo bellissimo progetto sono: Amanda Librale, Antonietta Devicienti, Silvia Di Giulio, Gabriella Esposito, Iole Argentina, Mino D’Amici, Valentina Argese, Patrizia Minardi, Sabina Ciampa, Simonetta Guida, Vittoria Orlando e Francesca Romano. Una iniziativa molto importante perché ha permesso di coinvolgere i ragazzi in attività creative e motivanti. L’arte è diventata per loro un momento di inclusione, un momento di gioia. Ragazzi speciali che, sicuramente, riescono ad insegnare tanto e a regalare amore. Le opere realizzate sono molto belle e trasmettono più di quello che si poteva immaginare. Anna Consales