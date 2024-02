Arte e tattoo per “Un mondo a colori”

Domenica dalle ore 10:00 alle 18:00 presso lo Youngsterz tattoo shop in via Mannarino 13 a Mesagne si terrà la sesta edizione del memoriale “Un sorriso per tutti”. Una giornata all’insegna del tatuaggio senza appuntamento durante la quale tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione per bambini e ragazzi autistici COLORIAMO IL MONDO APS Ets Durante la manifestazione si terranno dei workshop dedicati ai ragazzi autistici per insegnare diverse tecniche relative al disegno ed ai tatuaggi. Chiunque potrà partecipare per donare un sorriso a questi ragazzi speciali.