ARTE, MODA E MUSICA AL BASTIONE SAN GIACOMO

Presso il Bastione San Giacomo, Brindisi, si è tenuto un evento particolarmente interessante all’insegna dell’arte, della moda e della musica, con la direzione artistica di Gianni De Simone. Una location prestigiosa che ha ospitato una mostra fotografica, una sfilata di moda, musica dal vivo, degustazione di vini e prodotti gastronomici. Una serata molto coinvolgente, tantissime persone che hanno applaudito con entusiasmo alle varie iniziative. Una madrina d’eccezione, Matilde Brandi, volto noto della televisione, che ha interagito simpaticamente con il pubblico. Molto bello anche il vero obiettivo della serata, raccogliere fondi per costruire una scuola in un villaggio del Mali, Moribougou. Non solo divertimento, quindi, ma un fine nobile da perseguire con il contributo di tutti. Molto emozionante la testimonianza della signora che è stata la vera promotrice del progetto.

È stata presentata la mostra fotografica “Dual Flowers Light di Gianni De Simone. Apprezzata la sfilata di abiti cerimonia e casual dell’atelier Adry Elegance e tanti applausi per la collezione di abiti da sposa “Felicità 2023” di Marco Caforio. Musica dal vivo con Rachele Liuni, tanti “ingredienti” in un evento che ha riscosso molto successo. Anna Consales