Arti a confronto nel Tempio di S.Giovanni al Sepolcro

Emozioni nel Tempio di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi per un intreccio di cultura e arti per l’iniziativa “Metamorfosi – Oltre le contaminazioni’. Scrittura, reading, pittura e musica per parlare di arte senza confini e barriere. Il tutto organizzato da varie associazioni, con la guida di il “Cigno”, “Brindisi Ama” e Scuola di musica “Frescobaldi. Due momenti di grande impatto all’interno del Tempio: prima musica e poi lettura di poesie tra vari dipinti di Patrizia Minardi, Antonella Cucinelli, Paolo Mauro, Valeria Colosimo, Silvia Di Giulio. Gli scrittori erano Donatella Lenoci, Lorenzo De Donno, Giulia Cesaria, Katiuscia Vammacigna, Lucia Tramonte, Mino Ottaviano, Antonio Dario Fioravante, Pierluigi Antonazzo. Ha introdotto la scrittrice Francesca Romana Intiglietta dell’associazione Il Cigno.