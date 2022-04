ARTICOLO UNO – GIUSEPPE PALAZZO E’ IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE

Giuseppe Palazzo è il nuovo segretario provinciale di Articolo Uno Brindisi. L’elezione è avvenuta pochi giorni fa in occasione del congresso provinciale, svoltosi a San Pietro Vernotico, tappa obbligata in vista del congresso nazionale di Articolo Uno che si terrà a Roma il prossimo 23 e 24 aprile.

L’assemblea, alla quale hanno partecipato i delegati provinciali oltre che numerosi iscritti e simpatizzanti, è stata chiamata a votare anche i delegati al congresso regionale che si è svolto ieri a Lecce e a rinnovare gli organismi dirigenti locali. All’unanimità è stato eletto Segretario del Circolo di Fasano Giuseppe Palazzo, mentre Pier Luigi Sozzi guiderà il Circolo di Ostuni. Segretaria di San Pietro Vernotico sarà Valentina Carella e, infine, Sandro Stella sarà il Segretario del circolo di Torchiarolo.

Nominato anche l’esecutivo provinciale di cui fanno parte: Giuseppe Palazzo, Pier luigi Sozzi, Valentina Carella, Lena Carella, Giuseppe Romano, Sandro Stella, Fabrizio Carella, Ylenia Lorè, Patrizia Gioia e Loredana Santoliquido.

“L’elezione di tanti giovani è una buona notizia per il partito perché dimostra la volontà di Articolo Uno di essere fucina della futura classe dirigente – commenta il Segretario provinciale uscente, Pino Romano -. Per cogliere al meglio le nuove sfide e comprendere a fondo i mutamenti della società non possiamo che riporre la nostra fiducia nei più giovani i quali hanno dimostrato in questi anni, con la loro passione e il loro impegno, di essere linfa vitale per il partito. Al neo eletto segretario provinciale Giuseppe Palazzo, ai Segretari di Circolo e all’esecutivo provinciale tutto giunga l’augurio di buon lavoro mio e di tutta la comunità di Articolo Uno Brindisi”.